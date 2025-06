Kettenheim (dpa/lrs) – Bei dem Gespann ging das Prinzip «Do it yourself» dann doch zu weit: Die Autobahnpolizei hat auf der A61 in der Nähe von Alzey einen Transporter und Anhänger mit selbstgebastelten TÜV-Plaketten aus dem Verkehr gezogen. Die zivile Streife wurde am Samstag bei Kettenheim zunächst auf das Fahrzeug aufmerksam, da es mehrfach die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde deutlich überschritten hatte, wie die Polizei mitteilte.

Zudem habe der 64-jährige Fahrer das Überholverbot missachtet. Ihm droht wegen einer weiteren Sache ein Bußgeld: Die Beamten erwischten ihn dabei, während der Fahrt eine sogenannte «Blitzer-App» zu nutzen. Diese warnt unter anderem vor Blitzern und stellt laut Polizei eine Ordnungswidrigkeit dar.

Da bei Transporter und Anhänger die Hauptuntersuchungen längst fällig gewesen wären, wurde dem Mann die Weiterfahrt mit dem Gespann untersagt. Neben den Ordnungswidrigkeiten kann er sich auf Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch einstellen.