Ein Turmfalke als Haustier? Das geht nur mit entsprechender Bewilligung. Sonst könnte das ein Fall für die Polizei sein, so wie aktuell in Wörth am Rhein.

Wörth (dpa/lrs) – Auf einem Grundstück in Wörth am Rhein hat die Polizei einen illegal gehaltenen Turmfalken entdeckt. Der geschützte Wildvogel sei bei einer Kontrolle auf dem Grundstück eines 50-Jährigen gefunden worden, teilte die Ermittlungsbehörde mit. Dieser habe aber keine Bewilligungen oder Nachweise vorlegen können. Die Einsatzkräfte übergaben das Tier an die Greifvogelstation Haßloch. Der Mann müsse sich nun wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz, das Landesjagdgesetz und das Tierschutzgesetz verantworten.