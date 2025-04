Als die Polizisten am frühen Sonntagmorgen am Tatort in Weitefeld eintrafen, sahen sie noch, wie eine Person aus dem Haus, in dem drei getötete Menschen lagen, flüchtete und in der Nacht verschwand. Der Täter? Neues zur Gewalttat im Westerwald.

Die Jagd nach dem mutmaßlichen Dreifachmörder von Weitefeld (Kreis Altenkirchen) geht weiter – mit unvermindertem Kräfteeinsatz, wie die Polizei Koblenz am Mittwoch auf Anfrage erklärte. Dringend tatverdächtig ist der 61-jährige Alexander Meisner aus dem Nachbarort Elkenroth. Seit Montag wird öffentlich nach ihm gefahndet. Er gilt spätestens seit einer Verurteilung wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung im Jahr 2011 als gewalttätig.

Wie bei Kapitaldelikten durchaus üblich liegt gegen den Gesuchten ein internationaler Haftbefehl vor, informiert Polizeisprecher Jürgen Fachinger, und ergänzt: „Konkrete Hinweise, dass sich die Person im Ausland befindet, liegen derzeit nicht vor.“ Meisner hat einen kasachischen Hintergrund.

Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler auf erneute Anfrage unserer Zeitung erklärt, dauern die Ermittlungen zu den Einzelheiten des Tathergangs noch an, ebenso zum Verhältnis zwischen dem mutmaßlichen Täter und den den drei Opfern – ein Ehepaar (47, 44) und dessen Sohn (16). Am Dienstag wurden die Leichen obduziert, bis Mittwoch lagen allerdings noch nicht alle Ergebnisse vor, so Mannweiler.

Polizisten beobachten flüchtende Person am Tatort

Auf Nachfrage schildert der Leitende Oberstaatsanwalt, was am frühen Sonntagmorgen am Tatort geschah, als die Polizei eintraf. Um 3.45 Uhr hatte die zu diesem Zeitpunkt noch lebende Frau den Notruf gewählt. Die eintreffenden Beamten, so Mannweiler, konnten dann noch eine Person beobachten, die zunächst ins Haus und dann über ein rückwärtiges Fenster nach draußen flüchtete und verschwand. „Es ist zu vermuten, dass es sich um den gesuchten Tatverdächtigen gehandelt hat“, teilt Mannweiler mit.

Verfolgt haben die Polizeikräfte ihn zunächst nicht: „Aufgrund der unklaren Tatortsituation, der nicht bekannten Anzahl möglicher Täter und des unklaren Gesundheitszustands der Opfer war eine sofortige, effektive Nacheile ausgeschlossen“, so Mannweiler, der betont: „In dieser Akutlage stehen die Eigensicherung und die Sorge um die Opfer, von denen nicht klar war, ob sie noch am Leben waren, im Vordergrund.“

Sowohl Mannweiler als auch Fachinger geben keine Details zu aktuell und in naher Zukunft geplanten konkreten Fahndungsmaßnahmen preis – um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Gebe es Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort, „werden diese auch von Einsatzkräften mit einer entsprechenden Schutzausstattung überprüft“, erklärt Polizeisprecher Fachinger. „Die Tageszeit spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle, die Maßnahmen sind im Wesentlichen von zeitlichen und taktischen Gesichtspunkten geprägt.“

Seit das Hinweistelefon am Montag freigeschaltet wurde, sind bereits etwa 360 Hinweise zu dem Gesuchten eingegangen – von unterschiedlicher Qualität. Sie werden priorisiert abgearbeitet, sagt Fachinger, der unterstreicht: „Nach wie vor sind wir auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Für die bisherige Unterstützung bedanken wir uns herzlich.“

Hinweise an die Polizei unter Telefon 0261/10350399