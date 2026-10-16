Fenster überwinden, Treppen steigen und Fahrzeuge schieben: Ein neuer Parcours soll zeigen, ob Polizeianwärter den Anforderungen des Berufs gewachsen sind. Was müssen sie dabei noch leisten?

Lautzenhausen (dpa/lrs) – Ob die Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter den sportlichen Herausforderungen ihres zukünftigen Berufsalltags gewachsen sind, soll ein neuer Fitnesstest zeigen. «Wir klettern hier durch ein Fenster, wir gehen Treppen hoch, runter, wir retten Personen, wir ziehen Fahrzeuge, wir schieben Fahrzeuge», sagte Staatssekretär Dirk Herber bei der Einführung des neuen Tests am Campus Hahn der Polizeihochschule in Lautzenhausen – wenigen Minuten nachdem er den Parcours selbst absolvierte.

Der gelernte Schutzpolizist trat dabei gegen Polizei-Influencerin und Kommissaranwärterin Laila Ziegler an. In wenigen Minuten legten sie die Hindernisse in der Sporthalle zurück. «Es war auf jeden Fall sehr anstrengend, aber es war auch schön, den Parcours mal zu laufen und zu sehen, was auf einen dann im späteren Studium auch zukommt», sagte die 20-Jährige. Beide Kontrahenten hätten im ernsten Prüfungsfall den Test bestanden.

Gleichzeitig wurde bekanntgegeben, dass die Polizei Rheinland-Pfalz fortan dauerhaft auf sogenannte Corporate Influencerinnen und Influencer setzt. «Wir wollen junge Menschen für einen Beruf begeistern, der unglaublich viel zu bieten hat, aber auch einiges verlangt», sagte Herber. «Dafür brauchen wir Menschen, die zeigen, wie der Polizeialltag wirklich aussieht.»

Influencerin für die Polizei

Mit Kurzvideos auf der Video-Plattform stellt Ziegler ihren Studienalltag vor und soll so junge Menschen für die rheinland-pfälzische Polizei begeistern. Die Pfälzerin ist seit Ende 2025 die erste Corporate Influencerin der Landespolizei. Sie veröffentlicht regelmäßig Beiträge auf Tiktok, erzählt über ihr Leben auf dem Campus der Hochschule der Polizei, redet über ihre Uniform, den Aufnahme-Sporttest und vieles mehr. Rund 23.000 Menschen folgen ihr inzwischen.

Und wie sind die Rückmeldungen in den Kommentaren? «Zum Glück überwiegend positiv, darüber freue ich mich natürlich auch sehr», erzählte die 20-Jährige. «Aber es gibt natürlich auch immer wieder negative Kommentare, natürlich gegen die Polizei an sich, aber auch teilweise gegen mich selbst, aber das versuche ich einfach auszublenden.» Zukünftig sollen auch weitere Influencer aus anderen Behörden dazukommen.

So wird nun auch der neue Fitnessparcours auf Tiktok vorgestellt, der die vergangenen zwei Jahre entwickelt und erprobt wurde. Der Test beinhaltet auch eine Aufgabe, bei der man sich die Marke eines Autos, das Kennzeichen und die Farbe einprägen und dann nach den Übungen korrekt wiedergeben muss. «Entscheidend ist, dass unsere Kolleginnen und Kollegen auch unter körperlicher Belastung umfassend handlungsfähig bleiben. Genau das trainieren und überprüfen wir mit dem neuen Parcours», sagte der Inspekteur der Polizei, Friedel Durben. Der Test kommt seit diesem Oktober zum Einsatz. In der zweiten Hälfte des Studiums muss er spätestens im zweiten Anlauf bestanden werden, sonst endet das Studium an diesem Punkt.