Das Krankenhaus wollte die Geburt seines 500. Babys feiern – doch unter dem Facebook-Foto entlud sich ein Shitstorm. Die Kriminaldirektion Koblenz sucht nun nach Verantwortlichen.

Dernbach (dpa/lrs) – Nach einem Shitstorm unter einem Facebook-Beitrag des Herz-Jesu-Krankenhauses in Dernbach (Westerwaldkreis) ermittelt die Polizei. Die gesicherten Beiträge würden derzeit auf strafrechtliche Relevanz geprüft, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz mit. Infrage kämen beispielsweise Volksverhetzung oder Beleidigung.

Auslöser war ein Beitrag vom vergangenen Donnerstag, mit dem das Krankenhaus die Geburt seines 500. Babys in diesem Jahr feiern wollte. Unter dem dazu veröffentlichten Foto hätten sich binnen weniger Stunden Tausende rassistische und menschenverachtende Kommentare gesammelt, teilte eine Sprecherin der Klinik mit. Sie hätten sich gegen die muslimische Familie des Neugeborenen und eine auf dem Foto zu sehende Ärztin gerichtet. Teilweise sei zu «Hetze» aufgerufen worden.

Die Ermittlungen führt die Kriminaldirektion Koblenz. Die örtlich zuständige Polizeiinspektion Montabaur habe bereits unmittelbar Kontakt zum Krankenhaus aufgenommen. Zu den Erfolgsaussichten könne die Polizei noch keine Angaben machen. Sie sei aber zuversichtlich, «dass in dieser Angelegenheit auch Verantwortliche ermittelt werden».