Sicherheit in Nahverkehrszügen
Eisenbahnergewerkschaft macht Ansage ans Land RLP
Unter anderem mit Deeskalationstrainings bereiten die DB Regio und andere Bahnunternehmen ihr Zugpersonal auf kritische Situatio
Unter anderem mit Deeskalationstrainings bereiten die DB Regio und andere Bahnunternehmen ihr Zugpersonal auf kritische Situationen vor.
Martin Schutt. picture alliance/dpa

Gerade das Bundesland, in dem vor neun Monaten ein Zugbegleiter im Dienst ums Leben kam, müsse hohe Bereitschaft zeigen, in die Sicherheit des Bahnpersonals investieren – ob diese Botschaft der Gewerkschaft EVG in Mainz ankommt? 

Lesezeit 1 Minute
Neun Monate sind vergangen, seitdem Zugbegleiter Serkan Çalar in einem Regionalexpress der DB Regio bei Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) von einem übergriffigen Fahrgast niedergeschlagen wurde und an seinen Verletzungen starb. Doch anstatt konsequent für mehr Sicherheit der Bahnmitarbeiter im Schienennahverkehr zu sorgen, seien die Bundesländer – allen Runden Tischen, Sicherheitsgipfeln und Sonntagsreden zum Trotz – längst wieder auf den alten ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten