Sicherheit in Nahverkehrszügen Eisenbahnergewerkschaft macht Ansage ans Land RLP Frank Schmidt-Wyk 14.11.2026, 09:00 Uhr

i Unter anderem mit Deeskalationstrainings bereiten die DB Regio und andere Bahnunternehmen ihr Zugpersonal auf kritische Situationen vor. Martin Schutt. picture alliance/dpa

Gerade das Bundesland, in dem vor neun Monaten ein Zugbegleiter im Dienst ums Leben kam, müsse hohe Bereitschaft zeigen, in die Sicherheit des Bahnpersonals investieren – ob diese Botschaft der Gewerkschaft EVG in Mainz ankommt?

Neun Monate sind vergangen, seitdem Zugbegleiter Serkan Çalar in einem Regionalexpress der DB Regio bei Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) von einem übergriffigen Fahrgast niedergeschlagen wurde und an seinen Verletzungen starb. Doch anstatt konsequent für mehr Sicherheit der Bahnmitarbeiter im Schienennahverkehr zu sorgen, seien die Bundesländer – allen Runden Tischen, Sicherheitsgipfeln und Sonntagsreden zum Trotz – längst wieder auf den alten ...







Artikel teilen

Artikel teilen