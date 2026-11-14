CDU-Parteitag Idar-Oberstein Gordon Schnieder als CDU-Landeschef wiedergewählt Bastian Hauck 14.11.2026, 12:43 Uhr

i Er bleibt der starke Mann der rheinland-pfälzischen CDU: Gordon Schnieder ist beim Parteitag am Samstag in Idar-Oberstein als CDU-Landeschef bestätigt worden. Harald Tittel/dpa

Nach seiner ersten Wahl zum rheinland-pfälzischen CDU-Parteichef vor zwei Jahren ist Gordon Schnieder am Samstag als CDU-Landesvorsitzender bestätigt worden. Es war das erste Delegiertentreffen nach dem CDU-Wahlsieg bei der Landtagswahl.

Bei ihrem ersten Zusammenkommen nach der siegreichen Landtagswahl im März hat die rheinland-pfälzische CDU ihren Parteichef Gordon Schnieder (CDU) wiedergewählt. Schnieder erhielt beim Landesparteitag in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) am Samstag 275 von 280 gültigen Stimmen (eine Stimme war ungültig).







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