CDU-Parteitag Idar-Oberstein
Gordon Schnieder als CDU-Landeschef wiedergewählt
Er bleibt der starke Mann der rheinland-pfälzischen CDU: Gordon Schnieder ist beim Parteitag am Samstag in Idar-Oberstein als CD
Er bleibt der starke Mann der rheinland-pfälzischen CDU: Gordon Schnieder ist beim Parteitag am Samstag in Idar-Oberstein als CDU-Landeschef bestätigt worden.
Harald Tittel/dpa

Nach seiner ersten Wahl zum rheinland-pfälzischen CDU-Parteichef vor zwei Jahren ist Gordon Schnieder am Samstag als CDU-Landesvorsitzender bestätigt worden. Es war das erste Delegiertentreffen nach dem CDU-Wahlsieg bei der Landtagswahl. 

Lesezeit 2 Minuten
Bei ihrem ersten Zusammenkommen nach der siegreichen Landtagswahl im März hat die rheinland-pfälzische CDU ihren Parteichef Gordon Schnieder (CDU) wiedergewählt. Schnieder erhielt beim Landesparteitag in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) am Samstag 275 von 280 gültigen Stimmen (eine Stimme war ungültig).
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten