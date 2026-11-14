Nach seiner ersten Wahl zum rheinland-pfälzischen CDU-Parteichef vor zwei Jahren ist Gordon Schnieder am Samstag als CDU-Landesvorsitzender bestätigt worden. Es war das erste Delegiertentreffen nach dem CDU-Wahlsieg bei der Landtagswahl.
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Bei ihrem ersten Zusammenkommen nach der siegreichen Landtagswahl im März hat die rheinland-pfälzische CDU ihren Parteichef Gordon Schnieder (CDU) wiedergewählt. Schnieder erhielt beim Landesparteitag in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) am Samstag 275 von 280 gültigen Stimmen (eine Stimme war ungültig).