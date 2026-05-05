Kriminalität
Polizei nimmt Mann nach Bedrohung mit Axt in Wittlich fest
Symbolbild Polizei
Kräfte einer Spezialeinheit verschafften sich Zutritt zum Wohnwagen des Mannes. (Symbolbild)
Boris Roessler. DPA

Ein 61-Jähriger verschanzt sich nach Drohungen mit einer Axt und einem Stock in seinem Wohnwagen. Spezialkräfte greifen ein - und treffen auf einen Mann im Ausnahmezustand.

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Wittlich (dpa/lrs) – Nach Drohungen mit einer Axt und einem Stock ist ein Mann in Wittlich festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Passanten die Polizei gerufen, weil er sie auf einem Parkplatz mit einer Axt bedroht habe.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, habe der Mann auch die Beamten lautstark mit einem Stock bedroht. Dann habe er sich in seinen dort stehenden Wohnwagen zurückgezogen. Bei einem Blick durch dessen Fenster sahen die Beamten im Inneren auch die besagte Axt.

Der Mann habe sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und nicht auf polizeiliche Ansprache reagiert, sodass der Bereich weiträumig abgesperrt wurde und Spezialkräfte hinzugezogen wurden. Eine Gefahr für Dritte habe nicht bestanden. Die Kräfte der Spezialeinheit verschafften sich Zutritt zu dem Wohnwagen und nahmen den 61-Jährigen schließlich fest. Er werde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260505-930-38786/1

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