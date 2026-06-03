Nach dem Fund einer Frauenleiche im Rhein steht fest: Es handelt sich um eine 39-Jährige aus Remagen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht.

Remagen-Oberwinter (dpa/lrs) – Nach dem Fund einer Frauenleiche im Rhein bei Remagen haben die Ermittler die Identität der Toten geklärt. Es handele sich um eine 39-Jährige, die zuletzt in Remagen gewohnt habe, teilte das Polizeipräsidium Koblenz mit. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Zu den näheren Umständen wollte die Polizei keine Angaben machen.

Die Frau war am Pfingstmontag wenige Kilometer von der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen entfernt entdeckt worden. Ihre Identität blieb zunächst unklar, weil keine Ausweisdokumente gefunden wurden.