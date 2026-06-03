Notfall
Polizei klärt Identität von toter Frau im Rhein
Polizeiboot
Die rheinland-pfälzische Wasserschutzpolizei kümmert sich auf dem Rhein um Sicherheit und Notfälle. (Symbolbild)
Thomas Frey. DPA

Nach dem Fund einer Frauenleiche im Rhein steht fest: Es handelt sich um eine 39-Jährige aus Remagen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht.

Remagen-Oberwinter (dpa/lrs) – Nach dem Fund einer Frauenleiche im Rhein bei Remagen haben die Ermittler die Identität der Toten geklärt. Es handele sich um eine 39-Jährige, die zuletzt in Remagen gewohnt habe, teilte das Polizeipräsidium Koblenz mit. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Zu den näheren Umständen wollte die Polizei keine Angaben machen.

Die Frau war am Pfingstmontag wenige Kilometer von der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen entfernt entdeckt worden. Ihre Identität blieb zunächst unklar, weil keine Ausweisdokumente gefunden wurden.

© dpa-infocom, dpa:260603-930-167393/1

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