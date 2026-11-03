Tagung in Koblenz Die Justiz und die Medien: Warum nicht mal ein Podcast? Frank Schmidt-Wyk 03.11.2026, 16:00 Uhr

i Vor die Kameras und Mikrofone der Medien zu treten, das überlassen die meisten Richterinnen und Richter lieber den Pressesprechern der Gerichte. Doch in der Justiz scheint langsam die Bereitschaft zur Veränderung zu wachsen (Symbolfoto). Roland Weihrauch/dpa. picture alliance/dpa

Vertreter der Justiz kommen oft ziemlich staatstragend rüber – was sie ja auch sind. Trotzdem dürfen sie ruhig ein wenig mutiger in der Öffentlichkeit auftreten. Eine Tagung am Oberlandesgericht Koblenz zeigte Möglichkeiten auf – aber auch Grenzen.

Richterinnen und Richter, Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, sie alle müssen ihre Entscheidungen besser erklären, ihre Arbeit verständlicher machen und sich den Herausforderungen der sich verändernden Medienlandschaft stellen. Dazu gehört, als Personen deutlicher in Erscheinung zu treten und die Scheu vor sozialen Medien und Podcast-Auftritten abzulegen.







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