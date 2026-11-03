Vertreter der Justiz kommen oft ziemlich staatstragend rüber – was sie ja auch sind. Trotzdem dürfen sie ruhig ein wenig mutiger in der Öffentlichkeit auftreten. Eine Tagung am Oberlandesgericht Koblenz zeigte Möglichkeiten auf – aber auch Grenzen.
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Richterinnen und Richter, Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, sie alle müssen ihre Entscheidungen besser erklären, ihre Arbeit verständlicher machen und sich den Herausforderungen der sich verändernden Medienlandschaft stellen. Dazu gehört, als Personen deutlicher in Erscheinung zu treten und die Scheu vor sozialen Medien und Podcast-Auftritten abzulegen.