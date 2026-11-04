Jutta Rump ist Expertin für Trends in der Arbeitswelt. In ihrem Gastbeitrag schreibt die rheinland-pfälzische Professorin über gegenläufige Entwicklungen, die gleichzeitig wirken: Jobabbau und Fachkräftemangel.
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Unternehmen bauen Stellen ab und suchen zugleich Fachkräfte. Das wirkt paradox, weil beide Entwicklungen auf dieselbe Ebene gezogen werden, obwohl sie unterschiedlichen Logiken folgen. Die digitale Transformation und wirtschaftliche Veränderungen prägen vor allem den künftigen Personalbedarf.