Gastbeitrag zur Wirtschaft Jobabbau und Fachkräftemangel: Wie passt das zusammen? Jutta Rump 04.11.2026, 05:00 Uhr

i Wie viele Arbeitskräfte brauchen Unternehmen in Zukunft? Und vor allem: welche? Mit welchen Qualifikationen? Welche Prozesse können durch digitale Technik optimiert werden? Und wer übernimmt dann die Verantwortung für das, was die Technik gemacht hat? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich Jutta Rump, Expertin für Trends in der Arbeitswelt, in ihrem Gastbeitrag (Symbolfoto). Christoph Schmidt. picture alliance/dpa

Jutta Rump ist Expertin für Trends in der Arbeitswelt. In ihrem Gastbeitrag schreibt die rheinland-pfälzische Professorin über gegenläufige Entwicklungen, die gleichzeitig wirken: Jobabbau und Fachkräftemangel.

Unternehmen bauen Stellen ab und suchen zugleich Fachkräfte. Das wirkt paradox, weil beide Entwicklungen auf dieselbe Ebene gezogen werden, obwohl sie unterschiedlichen Logiken folgen. Die digitale Transformation und wirtschaftliche Veränderungen prägen vor allem den künftigen Personalbedarf.







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