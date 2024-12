Reaktion auf Magdeburg Polizei im Land erhöht Präsenz auf Weihnachtsmärkten 21.12.2024, 12:01 Uhr

i Drei Polizisten patrouillieren in Mainz über den Weihnachtsmarkt (Archivbild) Andreas Arnold. picture alliance / Andreas Arnold/dpa

Auch in Rheinland-Pfalz ist das Entsetzen über die Geschehnisse von Magdeburg groß. Und manch einer wird am Wochenende vielleicht mit einem mulmigen Gefühl auf den Weihnachtsmarkt gehen. Die Polizei im Land reagiert - und zeigt mehr Präsenz.

Nach dem erschütternden Anschlag von Magdeburg erhöht die Polizei in Rheinland-Pfalz ihre Präsenz auf den Weihnachtsmärkten im Land sichtbar. Das teilte das Innenministerium in Mainz auf Anfrage am Samstagvormittag mit. „Die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden sind wachsam und stehen fortlaufend in engem Austausch mit Bund und Ländern.

