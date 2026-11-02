Warnungen vor manipulierten Halloween-Süßigkeiten machten die Runde. In Appenheim führte ein Fund zu einem Polizeieinsatz – doch was steckte tatsächlich dahinter?

Appenheim/Mainz (dpa/lrs) – Nach dem Fund vermeintlich manipulierter Halloween-Süßigkeiten in Appenheim (Kreis Mainz-Bingen) hat die Polizei weitere Einzelheiten mitgeteilt. Die Süßigkeiten waren demnach nicht manipuliert. Nach Einschätzung der Ermittler gelangten zwei kleine Magnete offenbar versehentlich erst im Haushalt der Familie an das Bonbon, wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte.

Die Polizei vermutet, dass die Mutter zuvor ein Video auf Instagram gesehen hatte, in dem vor manipulierten Halloween-Süßigkeiten gewarnt wurde. Sie teilte das Video anschließend weiter und trug damit aus Sicht der Polizei zur Verunsicherung anderer Menschen bei. Besser wäre es gewesen, das Video zunächst der Polizei zur Überprüfung zu schicken, hieß es. Wer Videos mit vermeintlichen Gefahrenwarnungen entdecke, solle die nächstgelegene Polizeidienststelle anrufen. Die Beamten könnten solche Hinweise meist schnell einordnen. Videos sollten nicht ungeprüft weiterverbreitet werden.

Anders lief es im pfälzischen Mackenbach (Kreis Kaiserslautern): Dort entdeckte ein neunjähriger Junge am Halloweenabend beim Hineinbeißen in eine Fruchtgummistange einen darin steckenden Metallnagel. Das Kind blieb unverletzt. Wer den Nagel in der Süßigkeit platziert hatte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Auch in anderen Bundesländern wurden am Halloween-Wochenende verdächtige Gegenstände in Süßigkeiten gefunden. Fälle mit Nadeln, Nägeln oder anderen Metallteilen wurden unter anderem aus Niedersachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen gemeldet. Dort laufen teilweise Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei rät Eltern, die gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr zu überprüfen und verdächtige Funde zu melden.