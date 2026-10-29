Eine 77-Jährige und ihr Sohn werden mehrere Tage lang nicht gesehen. Als die Polizei in ihrem Haus im Landkreis Germersheim nachsieht, sind sie nicht mehr am Leben.

Germersheim (dpa/lrs) – Polizisten haben im Landkreis Germersheim eine Seniorin und ihren Sohn tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Die Beamten hatten das Haus am Mittwoch überprüft, nachdem die 77-Jährige und der 59-Jährige mehrere Tage lang nicht gesehen worden waren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. «Hinweise auf ein Einwirken Dritter liegen derzeit nicht vor», hieß es.

Nun laufen demnach die Ermittlungen zu den konkreten Umständen. Zum genauen Ort wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen, um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu schützen, so eine Sprecherin.