In Rheinhessen hat die Polizei bei fünf Jugendlichen getunte E-Scooter gefunden, mit denen diese teilweise über 100 km/h schnell fahren konnten. Gegen die Teenager wurden Strafverfahren eingeleitet.

Oppenheim (dpa/lrs) – Die Polizei in Rheinhessen hat getunte E-Scooter von fünf Jugendlichen sichergestellt. Die Minderjährigen sollen ihre Roller technisch so manipuliert haben, dass diese zum Teil mit Geschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde schnell fahren konnten. Im Straßenverkehr dürfen diese höchstens 20 km/h schnell fahren – entsprechend sei auch das Material nicht für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt, teilte die Polizei mit.

Insgesamt stellte die Polizei bei Durchsuchungen vier E-Scooter, ein Mofa und ein E-Dirtbike sicher. Einzelne Fahrzeuge hätten sogar über 160 km/h schnell fahren können. Gegen die Jugendlichen aus Rheinhessen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.