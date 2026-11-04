Die Anstoßzeiten im DFB-Pokal stehen fest. Der FCK muss gegen Freiburg mittwochs ran.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Das Achtelfinal-Spiel im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Freiburg findet am 2. Dezember (18.00 Uhr) statt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund mit der zeitgenauen Ansetzung der Partien mit. Sky überträgt wie gewohnt alle Begegnungen live im Pay-TV. Das Spiel im Fritz-Walter-Stadion zwischen dem Zweitligisten aus der Pfalz und dem Erstligisten aus Freiburg ist nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Der FCK, der zuletzt 2024 im Finale stand und Bayer Leverkusen mit 0:1 unterlag, hatte sich in der zweiten Runde mit 2:0 beim Liga-Rivalen Hannover 96 durchgesetzt.

Drei Spiele im Free-TV

RTL zeigt das Duell zwischen Titelverteidiger FC Bayern München und Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC am 1. Dezember (20.45 Uhr). Die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig ist am 2. Dezember (18.00 Uhr) im ZDF zu sehen, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund am gleichen Tag (20.45 Uhr) in der ARD.