Die letzten Septembertage könnten sich anfühlen wie mitten im Sommer: Das Thermometer klettert örtlich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf bis zu 30 Grad. Regen ist dabei nicht in Sicht.

Offenbach am Main (dpa/lrs) – Zum Start in die neue Woche erwartet die Menschen im Rheinland-Pfalz und im Saarland mit bis zu 30 Grad noch einmal sommerliche Hitze im Herbst. Zwischen dem Saarland und der Vorderpfalz klettern die Temperaturen im Tagesverlauf am Sonntag auf Werte zwischen 26 und 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte.

In den höheren Lagen in der Eifel und im Westerwald bleibt es mit bis zu 24 Grad deutlich kühler. Besonders im Südosten setzt sich die Sonne durch, im Nordwesten ziehen zeitweise vermehrt Wolken auf. In der Nacht zu Montag bleibt es dem DWD zufolge trocken. Bei milden Temperaturen zwischen 15 und 11 Grad kann Nebel in Tallagen die Sicht erschweren.

Es bleibt trocken und warm

Zum Start in die neue Woche hat es die Sonne schwer. Der Himmel zeige sich teils stark bewölkt, so die Wetterexperten. Während es in Hochlagen mit Höchsttemperaturen um 24 Grad wieder kühler bleibt, wird es sonst mit Werten zwischen 26 und 30 Grad sommerlich heiß. In der Nacht zu Dienstag bleibt es dann wechselnd bewölkt, den Meteorologen zufolge ist erneut kein Regen zu erwarten. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad.

Am Dienstag kann der Regenschirm dann einen weiteren Tag zu Hause bleiben. Auch wenn es trocken bleibt, kann sich die Sonne in beiden Bundesländern meist nicht durchsetzen. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 26 und 30 Grad.