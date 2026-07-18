Bruder Oppermann Maria Laach Bestattungen in RLP: Jede Entscheidung hat Konsequenzen Hannah Klein 18.07.2026, 11:00 Uhr

i Bruder Stephan Oppermann ist Benediktinermönch und lebt im Kloster Maria Laach. Er ist Künstler und als Quereinsteiger im Bestattungsdienst tätig. In Rheinland-Pflalz sind nun seit einigen Monaten neue Bestattungsformen möglich. Oppermann teilt seine Gedanken und Bedenken. Hannah Klein

In RLP ist seit einigen Monaten vieles möglich, wenn es ums Thema Bestattung geht. Wie steht ein Benediktinerbruder dazu? Stephan Oppermann lebt in Maria Laach, er selbst bestattet und setzt bei. Seine Gedanken und Bedenken.

Im schwarzen Gewand steht Stephan Oppermann an diesem ruhigen Ort. Mit ausgestecktem Arm deutet er auf die Fläche hin, die vor ihm liegt. Dort sind dunkelgraue Grabsteine zu sehen. Angeordnet in Reih und Glied. Sie alle sehen identisch aus. Auf jedem einzelnen Stein ist ein Name eingraviert.







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