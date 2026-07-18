In RLP ist seit einigen Monaten vieles möglich, wenn es ums Thema Bestattung geht. Wie steht ein Benediktinerbruder dazu? Stephan Oppermann lebt in Maria Laach, er selbst bestattet und setzt bei. Seine Gedanken und Bedenken.
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Im schwarzen Gewand steht Stephan Oppermann an diesem ruhigen Ort. Mit ausgestecktem Arm deutet er auf die Fläche hin, die vor ihm liegt. Dort sind dunkelgraue Grabsteine zu sehen. Angeordnet in Reih und Glied. Sie alle sehen identisch aus. Auf jedem einzelnen Stein ist ein Name eingraviert.