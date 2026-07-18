Bruder Oppermann Maria Laach
Bestattungen in RLP: Jede Entscheidung hat Konsequenzen
Bruder Stephan Oppermann ist Benediktinermönch und lebt im Kloster Maria Laach. Er ist Künstler und als Quereinsteiger im Bestat
Bruder Stephan Oppermann ist Benediktinermönch und lebt im Kloster Maria Laach. Er ist Künstler und als Quereinsteiger im Bestattungsdienst tätig. In Rheinland-Pflalz sind nun seit einigen Monaten neue Bestattungsformen möglich. Oppermann teilt seine Gedanken und Bedenken.
Hannah Klein

In RLP ist seit einigen Monaten vieles möglich, wenn es ums Thema Bestattung geht. Wie steht ein Benediktinerbruder dazu? Stephan Oppermann lebt in Maria Laach, er selbst bestattet und setzt bei. Seine Gedanken und Bedenken.

Lesezeit 4 Minuten
Im schwarzen Gewand steht Stephan Oppermann an diesem ruhigen Ort. Mit ausgestecktem Arm deutet er auf die Fläche hin, die vor ihm liegt. Dort sind dunkelgraue Grabsteine zu sehen. Angeordnet in Reih und Glied. Sie alle sehen identisch aus. Auf jedem einzelnen Stein ist ein Name eingraviert.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten