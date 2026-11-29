Zwei Männer geraten in einem Ludwigshafener Einkaufszentrum in Streit. Einer setzt Pfefferspray ein – trifft aber statt seines Kontrahenten mehrere Unbeteiligte.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einer Pfefferspray-Attacke in einem Einkaufszentrum in Ludwigshafen sind mehrere unbeteiligte Menschen verletzt worden. Ein 32-Jähriger war am Sonntagabend vor einem Geschäft mit einem 36 Jahre alten Passanten in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der jüngere Mann Pfefferspray in Richtung seines Kontrahenten gesprüht, diesen aber nicht getroffen.

Stattdessen hätten mehrere Umstehende das Reizmittel abbekommen und anschließend über Atemwegsreizungen geklagt. Zwei Betroffene wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Zehn Menschen wurden vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt.

Die Polizei nahm den 32-Jährigen noch vor Ort in Gewahrsam und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ein.