Musik-Institut Koblenz Schostakowitsch in besten Händen Andreas Pecht 29.11.2026, 12:59 Uhr

i Welch Glück, einen solchen Konzertmeister zu haben: Mikhail Ovrutsky (vorn links) erweist sich beim vierten Anrechtskonzert in Koblenz als grandioser Solist. Mit dem Beethoven Orchester Bonn unter Dirk Kaftan (vorn rechts) erzählt er in Schostakowitschs erstem Violinkonzert eindringlich von Trauer und Trotz. Arek Glebocki

Den Solisten für Schostakowitschs erstes Violinkonzert bringt das Beethoven Orchester Bonn aus den eigenen Reihen mit: Sein Konzertmeister Mikhail Ovrutsky lässt in dieser bitteren Musik selbst dort noch Trotz aufkeimen, wo die Angst den Ton angibt.

Dass Dmitrij Schostakowitsch die Solisten seiner Kompositionen für ein Einzelinstrument und Orchester schonend behandelt, kann man wahrlich nicht behaupten. Vielmehr verlangt er ihnen alles ab: schier unbegrenzte spieltechnische Virtuosität, interpretatorisches Einfühlungs- und Ausdrucksvermögen höchsten Grades, körperlichen Kräfteeinsatz bis zur Erschöpfung.







Artikel teilen

Artikel teilen