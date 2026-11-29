Den Solisten für Schostakowitschs erstes Violinkonzert bringt das Beethoven Orchester Bonn aus den eigenen Reihen mit: Sein Konzertmeister Mikhail Ovrutsky lässt in dieser bitteren Musik selbst dort noch Trotz aufkeimen, wo die Angst den Ton angibt.
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Dass Dmitrij Schostakowitsch die Solisten seiner Kompositionen für ein Einzelinstrument und Orchester schonend behandelt, kann man wahrlich nicht behaupten. Vielmehr verlangt er ihnen alles ab: schier unbegrenzte spieltechnische Virtuosität, interpretatorisches Einfühlungs- und Ausdrucksvermögen höchsten Grades, körperlichen Kräfteeinsatz bis zur Erschöpfung.