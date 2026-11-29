TV-Koch kocht in Guldental Markus Buchholz kombiniert Genussreise und Speisekarte Marian Ristow 29.11.2026, 10:00 Uhr

i Koch Markus Buchholz ist aus Funk und Fernsehen bekannt, in Guldental bei Bad Kreuznach führt er den Kaiserhof. Kaiserhof

Der Kaiserhof in Guldental erfindet sich neu: TV-Koch Markus Buchholz lädt zur kulinarischen Reise ein – ganz nach dem Motto „Entdecken statt entscheiden“. Was dahintersteckt und warum Gäste sich einfach treiben lassen sollen.

Viele kennen den Kaiserhof in Guldental (zehn Autominuten von Bad Kreuznach entfernt) von früher. Was manche nicht mitbekommen haben: Im traditionsreichen Haus wird wieder gekocht und serviert. TV-Koch Markus und Kerstin Buchholz haben ihrem Betrieb ein neues gastronomisches Konzept verpasst – das Konzept der kulinarischen Reise ergänzt die klassische Speisekarte.







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