Der Kaiserhof in Guldental erfindet sich neu: TV-Koch Markus Buchholz lädt zur kulinarischen Reise ein – ganz nach dem Motto „Entdecken statt entscheiden“. Was dahintersteckt und warum Gäste sich einfach treiben lassen sollen.
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Viele kennen den Kaiserhof in Guldental (zehn Autominuten von Bad Kreuznach entfernt) von früher. Was manche nicht mitbekommen haben: Im traditionsreichen Haus wird wieder gekocht und serviert. TV-Koch Markus und Kerstin Buchholz haben ihrem Betrieb ein neues gastronomisches Konzept verpasst – das Konzept der kulinarischen Reise ergänzt die klassische Speisekarte.