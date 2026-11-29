Premiere am Theater Bonn Orwells „1984“: Eine erschreckend moderne Dystopie Thomas Kölsch 29.11.2026, 07:00 Uhr

i Bei der Premiere am Theater Bonn überzeugt das Ensemble mit fein ausgearbeiteten Charakterstudien, allen voran Rebecca Große Boymann in der Hauptrolle des Winston, hier in den Fängen des fiesen O’Brien (Christoph Gummert). Matthias Jung

Was George Orwell einst als Dystopie anlegte, scheint heute in Teilen beunruhigend real. Das Theater Bonn bringt den Klassiker „1984“ nun in einer Inszenierung auf die Bühne, die unter die Haut geht – und zum Nachdenken anregt.

„Big Brother is watching you“. Jederzeit und überall. Im totalitären Überwachungsstaat Ozeanien sind Freiheit und Individualität unerwünscht, die Bürgerinnen und Bürger nur Lohnsklaven im Dienste der allmächtigen Partei. Abweichungen von der Norm werden rigoros unterdrückt, wer sich auflehnt, erhält eine Gehirnwäsche – oder wird verdampft und sowohl aus der Gegenwart als auch aus der Vergangenheit ausgemerzt.







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