Rhaunen und die Hunsrückspange Ortsbürgermeister: Arbeiten eng mit dem LBM zusammen Stefan Conradt 29.11.2026, 06:00 Uhr

i Noch führt die neue Talbrücke bei Rhaunen ins Nirgendwo. Die „Geisterbrücke“ sorgt einmal für Gesprächsstoff. Kurt Knaudt

Die „Geisterbrücke“ bei Rhaunen wartet weiter auf ihre Anbindung, auch die Ortsumgehung lässt auf sich warten. Trotz der Verzögerung betont Ortsbürgermeister Yannick Bares, läuft die Zusammenarbeit mit LBM und Land gut.

In Zusammenhang mit den zögerlichen Bauarbeiten an der Talbrücke bei Rhaunen, der sogenannten „Geisterbrücke“, legt Ortsbürgermeister Yannick Bares Wert auf die Aussage, dass er dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) und dem Land nicht vorwirft, „Hausaufgaben nicht gemacht“ zu haben.







Artikel teilen

Artikel teilen