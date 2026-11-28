Interview vor Auftritt in Köln Andrea Bocelli: Was sich der Startenor noch wünscht Reinhard Franke 28.11.2026, 17:00 Uhr

i 30 Jahre alt wird Andrea Bocellis Erfolgsalbum „Romanza“ 2027. Der italienische Startenor geht zu diesem Anlass auf große Welttour und kommt auf dieser am 20. Mai auch nach Köln. Markku Ulander. picture alliance/dpa/Lehtikuva

Er hat auf den größten Bühnen gespielt, für Päpste und Präsidenten gesungen. Alles erreicht also, doch Wünsche hat Andrea Bocelli durchaus noch, bleibt trotz Erfolg angenehm reflektiert. Vor seiner Tour konnten wir mir dem 68-Jährigen sprechen.

Andrea Bocelli feiert 2027 mit einer Welttournee das 30-jährige Jubiläum seines Erfolgsalbums „Romanza“. Eines seiner fünf Deutschlandkonzerte gibt der italienische Tenor am 20. Mai in der Kölner Lanxess Arena. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt er, wie ihm seine damals achtjährige Tochter Virginia beim ersten gemeinsamen Auftritt half, was er beim Singen von seinem Sohn Matteo gelernt hat und was er sich persönlich und für die Welt ...







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