Unbekannte sind in einem Ort im Landkreis Altenkirchen auf Diebeszug in Vorgärten. Gleich mehrfach wurden Pflanzen ausgebuddelt und entwendet.

Pleckhausen (dpa/lrs) – In Pleckhausen (Landkreis Altenkirchen) haben Unbekannte am Wochenende aus mehreren Vorgärten Palmen und andere Gartenpflanzen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag Pflanzen aus insgesamt drei Vorgärten. Darunter seien Palmen, ein eingepflanztes Bäumchen und weitere Gartenpflanzen gewesen. Zudem wurde eine Solarlampe entwendet, heißt es. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.