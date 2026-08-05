Staub, Hitze, Risiko
Organisatoren sagen ADAC Saarland-Pfalz-Rallye ab
ADAC
Am 5. August haben sich der ADAC Saarland e.V., der ADAC Pfalz e.V. und der ADAC e.V. in München zur Absage entschieden. (Symbolbild)
Martin Schutt. DPA

Das Wetter macht den Motorsportlern einen Strich durch die Rechnung. So ganz will man aber für 2026 noch nicht aufgeben.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Organisatoren der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye haben die für den 14./15. August geplante Veranstaltung rund um die Gemeinde Illingen abgesagt. Sengende Sonne, tropische Temperaturen und ein trockenes Terrain seien die momentanen Herausforderungen, teilte der ADAC Saarland in Saarbrücken als Begründung mit.

«Wir müssen mit der aktuellen Lage verantwortungsbewusst umgehen und sehen leider die Rallye zum aktuellen Zeitpunkt als nicht durchführbar», wurde Oliver Warken, Vorstand für Motorsport, in der Mitteilung zitiert. Man halte sich aber die Möglichkeit offen, die Rallye zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

© dpa-infocom, dpa:260805-930-488784/1

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