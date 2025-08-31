Nach dem Jubelrausch in der Conference League geht es für den FSV Mainz 05 mit dem Bundesliga-Alltag weiter. Beim VfL Wolfsburg muss Trainer Bo Henriksen auf zwei wichtige Spieler verzichten.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will den Schwung aus dem Einzug in die Ligaphase der Conference League in die Fußball-Bundesliga mitnehmen. Die Rheinhessen sind heute (15.30 Uhr/DAZN) zu Gast beim VfL Wolfsburg. Während der VfL mit einem Auswärtssieg beim 1. FC Heidenheim erfolgreich in die Spielzeit gestartet war, verloren die Mainzer beim 1. FC Köln 0:1.

In Wolfsburg muss Coach Bo Henriksen auf Neu-Nationalspieler Paul Nebel wegen einer Rotsperre sowie auf Stürmer Benedict Hollerbach wegen einer Oberschenkelverletzung verzichten. Für Hollerbach dürfte wie schon beim 4:1 im Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Rosenborg Trondheim am Donnerstag Nelson Weiper in der Startelf stehen.