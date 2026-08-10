Junge Betroffene in RLP Ohne Jugendhilfe steht für Sofie viel auf dem Spiel Hannah Klein 10.08.2026, 11:00 Uhr

i Sofie Emi Werberich ist 18 Jahre alt, sie steht kurz vor dem Abitur. Sie ist sich sicher: Ohne die Jugendhilfe wäre sie so weit nicht gekommen. Und genau an der will die Bundesregierung nun sparen. Was das konkret bedeutet, zeigt Werberichs Geschichte. Hannah Klein

Sofie Emi Werberich steht kurz vor dem Abitur. Und das, obwohl sie mit 14 von zu Hause auszieht, obwohl sie ohne Eltern erwachsen werden muss. Sie hat es dennoch geschafft. Dank der Jugendhilfe. Doch an der will die Bundesregierung nun sparen.

Sofie Emi Werberich sitzt auf der Terrasse eines Cafés. Die Sonne scheint. Auf dem Tisch vor ihr steht eine Limo. Es sind die letzten Ferientage. Danach wird’s ernst: Das Abitur rückt greifbar nah. Für viele Schülerinnen und Schüler mag das normal sein, keine Besonderheit.







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