Pläne für die Eifelautobahn Nach Schnieders Abgang: Was wird aus A1-Lückenschluss? Bernd Wientjes 10.08.2026, 06:00 Uhr

i Ein Blick auf Deutschlands wohl bekannteste Lücke: Die A1 endet in der Eifel bei Dreis-Brück. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Patrick Schnieder hat sich für den A1-Lückenschluss stark gemacht – doch jetzt ist er nicht mehr Minister. So steht es um die weiteren Pläne für die Eifelautobahn.

Der A1-Lückenschluss, das war so etwas wie ein Herzensprojekt für Patrick Schnieder. Bereits bevor der Eifeler CDU-Politiker im vergangenen Jahr überraschend Bundesverkehrsminister wurde, hat er als Bundestagsabgeordneter immer wieder den Bau des zehn Kilometer langen Teilstücks von der Anschlussstelle Kelberg bis Adenau gefordert.







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