Patrick Schnieder hat sich für den A1-Lückenschluss stark gemacht – doch jetzt ist er nicht mehr Minister. So steht es um die weiteren Pläne für die Eifelautobahn.
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Der A1-Lückenschluss, das war so etwas wie ein Herzensprojekt für Patrick Schnieder. Bereits bevor der Eifeler CDU-Politiker im vergangenen Jahr überraschend Bundesverkehrsminister wurde, hat er als Bundestagsabgeordneter immer wieder den Bau des zehn Kilometer langen Teilstücks von der Anschlussstelle Kelberg bis Adenau gefordert.