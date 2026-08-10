Pläne für die Eifelautobahn
Nach Schnieders Abgang: Was wird aus A1-Lückenschluss? 
Ein Blick auf Deutschlands wohl bekannteste Lücke: Die A1 endet in der Eifel bei Dreis-Brück.
Ein Blick auf Deutschlands wohl bekannteste Lücke: Die A1 endet in der Eifel bei Dreis-Brück.
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Patrick Schnieder hat sich für den A1-Lückenschluss stark gemacht – doch jetzt ist er nicht mehr Minister. So steht es um die weiteren Pläne für die Eifelautobahn.

Lesezeit 3 Minuten
Der A1-Lückenschluss, das war so etwas wie ein Herzensprojekt für Patrick Schnieder. Bereits bevor der Eifeler CDU-Politiker im vergangenen Jahr überraschend Bundesverkehrsminister wurde, hat er als Bundestagsabgeordneter immer wieder den Bau des zehn Kilometer langen Teilstücks von der Anschlussstelle Kelberg bis Adenau gefordert.
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