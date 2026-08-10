Landesstiftung Villa Musica Chinesische Mondnacht trifft Frühlingssonate Claus Ambrosius 10.08.2026, 10:19 Uhr

i Zwei musikalische Welten zu Gast bei Villa Musica: Aus Peking kommen unter anderem der 16-jährige chinesische Geiger Mingzhe Ye (links) und die Pipa-Spielerin Liang Ning. Minghzhe/Liang/Villa Musica

Ein 16-jähriges Geigentalent aus Peking und fünf Lehrkräfte der dortigen Nationalakademie sind bei Villa Musica zu Gast. In Mainz und Engers treffen Beethoven und Paganini auf traditionelle chinesische Klänge.

Beethoven und Paganini treffen auf die Klangwelt des Fernen Ostens, Violinvirtuosität auf chinesische Instrumente: Im Mittelpunkt zweier Konzerte am Dienstag, 18. August, um 19 Uhr im Mainzer Stammhaus der Villa Musica sowie am Donnerstag, 20. August, um 19 Uhr in Schloss Engers stehen der 16-jährige chinesische Geiger Mingzhe Ye und fünf Lehrkräfte der Nationalakademie in Peking.







Artikel teilen

Artikel teilen