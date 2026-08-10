Ein 16-jähriges Geigentalent aus Peking und fünf Lehrkräfte der dortigen Nationalakademie sind bei Villa Musica zu Gast. In Mainz und Engers treffen Beethoven und Paganini auf traditionelle chinesische Klänge.
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Beethoven und Paganini treffen auf die Klangwelt des Fernen Ostens, Violinvirtuosität auf chinesische Instrumente: Im Mittelpunkt zweier Konzerte am Dienstag, 18. August, um 19 Uhr im Mainzer Stammhaus der Villa Musica sowie am Donnerstag, 20. August, um 19 Uhr in Schloss Engers stehen der 16-jährige chinesische Geiger Mingzhe Ye und fünf Lehrkräfte der Nationalakademie in Peking.