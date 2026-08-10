Landesstiftung Villa Musica
Chinesische Mondnacht trifft Frühlingssonate
Zwei musikalische Welten zu Gast bei Villa Musica: Aus Peking kommen unter anderem der 16-jährige chinesische Geiger Mingzhe Ye
Zwei musikalische Welten zu Gast bei Villa Musica: Aus Peking kommen unter anderem der 16-jährige chinesische Geiger Mingzhe Ye (links) und die Pipa-Spielerin Liang Ning.
Minghzhe/Liang/Villa Musica

Ein 16-jähriges Geigentalent aus Peking und fünf Lehrkräfte der dortigen Nationalakademie sind bei Villa Musica zu Gast. In Mainz und Engers treffen Beethoven und Paganini auf traditionelle chinesische Klänge.

Lesezeit 1 Minute
Beethoven und Paganini treffen auf die Klangwelt des Fernen Ostens, Violinvirtuosität auf chinesische Instrumente: Im Mittelpunkt zweier Konzerte am Dienstag, 18. August, um 19 Uhr im Mainzer Stammhaus der Villa Musica sowie am Donnerstag, 20. August, um 19 Uhr in Schloss Engers stehen der 16-jährige chinesische Geiger Mingzhe Ye und fünf Lehrkräfte der Nationalakademie in Peking.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

KulturKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten