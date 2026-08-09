Das Geheimnis ist gelüftet: Bill und Tom Kaulitz waren wirklich auf der Reichsburg in Cochem. Dreharbeiten für die gemeinsame Netflix-Serie sind der Grund. Damit sind sie nicht die Einzigen. Promis verschlägt es auf die Burg wohl öfter.
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Bill und Tom Kaulitz machen Cochem unsicher. Oder besser gesagt: Die Zwillinge haben Cochem unsicher gemacht. Das zumindest zeigt ein Blick in die neue Staffel ihrer Netflix-Serie „Kaulitz und Kaulitz“. In der geben die beiden Tokio-Hotel-Stars private Einblicke in ihr Leben.