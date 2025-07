Ohne Führerschein – per Haftbefehl gesuchter Fahrer gestellt

Bendorf (dpa/lrs) – Ein Autofahrer war in Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) nicht nur ohne Führerschein unterwegs. Bei einer Kontrolle fiel auf, dass der Mann außerdem per Haftbefehl gesucht wird, wie die Polizei mitteilte. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Der Mann war der Polizei am Freitag wegen einer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei einer Kontrolle zeigte er dann einen gefälschten Führerschein vor. Er muss sich nun zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.