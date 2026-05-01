Technischer Defekt
Notarztfahrzeug brennt in Koblenz völlig aus
Krankenwagen
Der Notarzt stellte den Wagen rechtzeitig ab, bevor dieser Feuer fing. (Symbolbild)
Patrick Seeger. DPA

Auf dem Weg zu einem Einsatz bemerkt ein Notarzt an seinem Fahrzeug mehrere Fehlermeldungen und Rauch aus dem Motorraum. Kurz darauf steht der Wagen lichterloh in Flammen.

Lesezeit 1 Minute

Koblenz (dpa/lrs) – In Koblenz ist ein Notarztfahrzeug nach einem technischen Defekt vollständig ausgebrannt. Der Fahrer, ein Notarzt, sei am späten Donnerstagabend auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, teilte die Polizei Koblenz mit. Dem Mann seien zunächst diverse technische Fehlermeldungen aufgefallen, weshalb er sich entschlossen habe, das Fahrzeug an den Straßenrand zu lenken.

Nach anfänglicher Rauchentwicklung habe der Wagen schließlich Feuer gefangen. Dabei kam es laut Polizei aufgrund der Beladung des Fahrzeugs zu mehreren kleineren Verpuffungen. Bei dem Brand wurde demnach niemand verletzt. Der Notarzt habe durch Kollegen des Rettungsdienstes zu seinem Einsatzort gebracht werden können, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260501-930-20862/1

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