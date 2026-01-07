Norden von RLP schaut bei Bunkern komplett in die Röhre

Wer im nördlichen Rheinland-Pfalz lebt, müsste im Ernstfall nach Mainz oder Bitburg fahren, um einen Platz im Bunker zu ergattern. Ein neues Konzept zum Bevölkerungsschutz steckt bei den Innenministern fest. Die Kommunen verlieren langsam die Geduld.
Lesezeit 3 Minuten
Rheinland-Pfalz steht bei Schutzräumen für die Bevölkerung auch im vierten Jahr des Ukraine-Kriegs immer noch nahezu blank da. Von 67 Objekten aus der Zeit des Kalten Krieges sind nur kümmerliche fünf übrig geblieben. Und sie bieten nach Auskunft des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) in Bonn im Ernstfall Platz für gerade mal 1066 Menschen.