Nichts wie raus: Wo die Biergartenzeit bald beginnt

Mit dem wärmeren Wetter nach Karneval steigt die Lust auf Aktivitäten draußen im Freien – nicht nur sportlicher Natur. Denn Radfahren und Spazieren im Sonnenschein lassen sich mit einem Abstecher in einen Biergarten herrlich abrunden. In der Vulkan-Brauerei Mendig beispielsweise kann man schon wieder draußen sitzen, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung. Auch Maximilians-Brauwiesen in Lahnstein empfangen die Gäste bereits wieder im Garten. Am Contel-Hotel in Koblenz – direkt an der Mosel gelegen – dauert es dagegen noch, bis die Tore des Biergartens wieder öffnen. Und sonst?

Vielerorts im nördlichen Rheinland-Pfalz bieten sich in den kommenden Monaten schöne Möglichkeiten, an der frischen Luft einzukehren, egal ob am Wasser oder anderswo. Unsere Zeitung gibt einen Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und: Wir empfehlen, sich vor einem Besuch über die Öffnungszeiten der Lokale zu informieren. Manche Biergärten sind nur bei gutem Wetter und zu bestimmten Zeiten geöffnet – oder derzeit generell noch in der Winterpause.

Viele Biergärten liegen an Wander- oder Fahrradrouten

Wie jenes beliebte Lokal, das d irekt am Deutschen Eck in Koblenz liegt, einer der größten Biergärten unserer Liste: Der Königsbacher Biergarten bietet in der Saison warme und kalte Speisen am Moselufer mit Blick auf die Festung Ehrenbreitstein an. Für die kleinen Gäste gibt es nebenan einen Wasserspielplatz, für den es freilich noch etwas wärmer werden muss.

Ebenfalls in Koblenz befindet sich der Biergarten am Froschteich. Der direkt am Moselradweg gelegene Biergarten bietet Platz für 300 Gäste und gehört zum Contel-Hotel Koblenz. Im Garten gibt es Selbstbedienung am Verkaufshaus des Hotels.

Auch das Rheinufer bietet einige Einkehrmöglichkeiten, beispielsweise Maximilians Brauwiesen in Lahnstein. In den Biergarten, der sich in einen Bereich mit Service und einen mit Selbstbedienung unterteilt, passen laut Angaben der Brauerei bis zu 1500 Gäste. Außerdem besteht die Möglichkeit, während der Öffnungszeiten eines der Volleyballfelder zu reservieren.

i Rund um das Deutsche Eck in Koblenz liegen mehrere Biergärten. Dort können sich Besucher bei gutem Wetter mit kühlen Getränken versorgen. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Ein Stück flussaufwärts und auf der anderen Rheinseite liegt das familienbetriebene Hotel Zur Kripp in Koblenz-Stolzenfels. Im hauseigenen Biergarten am Rheinufer haben die Besucher einen Ausblick über die Uferlandschaft. Für Essen und Trinken sorgt das Hotelrestaurant.

Weiter im Norden, in Neuwied, steht das Barockschloss Engers. Wo früher Kurfürsten residierten, gibt es heute Bier und Wein aus der Region. Der Biergarten Schlossterrasse Engers mit knapp 100 Plätzen bietet Kaffee und Kuchen sowie weitere Snacks und Getränke an.

Neuwied am 05.06.2024 Neuwied Neuer Biergarten am Rhein: Am Schloss Engers wird wieder ausgeschenkt Nach der Insolvenz der Schloss Engers Betriebs-GmbH war erst einmal Schluss: Gut anderthalb Jahre lang gab es im Schloss kein gastronomisches Angebot mehr. Das ändert sich an diesem Donnerstag.

Etwas weniger adlig geht es im Biergarten am Deich in Neuwied zu. Die Internetseite wirbt mit „Strand-Feeling und Rheinblick“. Passend dazu gibt es auf den vier Sandterrassen außer Bier und Wein auch Cocktails.

Und an der Mosel? Das Insel-Restaurant Winningen startet ab Mitte April wieder in die Biergartensaison. Im weinbewachsenen Biergarten am Moselufer empfängt das Restaurant jedermann, nicht nur Gäste des anliegenden Campingplatzes. Passend zur Lage werden hier, neben verschiedenen Fassbieren, erlesene Moselweine serviert, wie auf der Internetseite angegeben wird.

Rheinland-Pfalz am 30.08.2024 Rheinland-Pfalz Wo man den Spätsommer am Wasser genießen kann: Elf Tipps für Bars, Biergärten und Co. in Rheinland-Pfalz Um heiße Sommertage bei einem kühlen Getränk am Wasser zu genießen, muss man nicht in weit entfernte Länder fliegen. Auch in unserer Region gibt es zahlreiche Restaurants, Bars und Biergärten an Flüssen und Seen, bei denen sich das Verweilen lohnt.

Ebenfalls an der Mosel gelegen ist das Restaurant Alter Moselgarten in Brodenbach. Dort wird, laut Internetseite, „ mediterran-moselländische Küche“ angeboten. Bei gutem Wetter steht den Gästen die Außenterrasse mit Blick auf den Fluss zur Verfügung.

In den Weinbergen, gegenüber von Zeltingen-Rachtig (Landkreis Bernkastel-Kues) gelegen, findet sich das Brauhaus Kloster Machern. Auf der Sonnenterrasse des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters haben bis zu 200 Gäste Platz. Neben rustikaler Küche gibt es dort Bier aus der eigenen Klosterbrauerei.

i Das Brauhaus Kloster Machern an der Zeltinger Brücke bei Bernkastel-Kues empfängt seine Gäste bei gutem Wetter auf der Sonnenterrasse. Heidrun Braun. Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Natürlich gibt es nicht nur in den Flusstälern Biergärten. Wer sich nach echter bayrischer Gemütlichkeit sehnt, wird laut eigener Internetseite im Stadl Wirges (Westerwaldkreis) fündig. Bei gutem Wetter werden im Biergarten des Hauses traditionelle bayrische Speisen und Getränke serviert.

Fünf Kilometer vom Laacher See entfernt, befindet sich der Vulkan-Biergarten in Mendig. Neben der gleichnamigen Brauerei gelegen, befindet sich der Biergarten mit Brauhausküche und Bio-Biere. Für Kinder gibt es außerdem einen Spielplatz.

i Viele Biergärten im nördlichen Rheinland-Pfalz sind direkt an Mosel oder Rhein gelegen. Oft lassen sie sich gut über Fahrrad- oder Wanderwege erreichen. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Wer mit seinem Vierbeiner unterwegs ist, kann in Emmelshausen (Landkreis Rhein-Hunsrück) im Biergarten im Park einkehren. Der tierfreundliche Biergarten bietet genügend Platz für mehrere Hunde, wie auf der Internetseite betont wird. Vor Ort können sich nicht nur die Tiere, sondern auch Herrchen und Frauchen mit Essen und Trinken versorgen.

An Rhein und Mosel ist viel los, aber auch am kleinen Fluss Nister kann man in Wassernähe einkehren. Die Gaststätte Zum Hahnhof in Wissen (Landkreis Altenkirchen) bietet in ihrem Biergarten Platz für etwa 100 Leute. Während der anliegende Campingplatz geöffnet ist, bleibt die Gaststätte noch bis Ostern geschlossen.