Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Unter dem Motto «Zusammen sind wir Rheinland-Pfalz» begrüßt Neustadt an der Weinstraße vom 23. bis 25. Mai die Gäste zum diesjährigen Rheinland-Pfalz-Tag. «Wir freuen uns wieder auf ein Landesfest voller Lebensfreude im Herzen der Weinstraße», sagte Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) einer Mitteilung zufolge.

Zusammen mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer sowie den Medienpartnern SWR, RPR1./bigFM und Rockland Radio stellte Weigel das Programm des Landesfestes vor. Der Rheinland-Pfalz-Tag gehöre als besonderes Highlight zur Identität des Landes und bringe Menschen zusammen, sagte Schweitzer demnach.

Statt des traditionellen Festzugs am Sonntag werde an jedem Festtag eine Parade mit Fuß- und Musikgruppen durch die Innenstadt ziehen, erklärte der SPD-Politiker. «Damit kann das Programm auf den Bühnen und in den Themenfeldern auch am Sonntag ohne Pause weiterlaufen.»

Oberbürgermeister Weigel erinnerte an das zusätzliche Stadtjubiläum in diesem Jahr. «750 Jahre Stadtrechte sind für Neustadt an der Weinstraße nicht nur ein stolzes Jubiläum, sondern auch ein lebendiges Symbol für die Kraft der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts.»

Die pfälzische Weinbaugemeinde mit dem wichtigen Symbol der deutschen Demokratiebewegung, dem Hambacher Schloss, war schon 2010 Ausrichterin. Das Landesfest gibt es seit 1984. Zuletzt war Bad Ems 2023 der Gastgeber.