Im Saarpfalz-Kreis soll eine neue Schießanlage entstehen, die von der Polizei mitbenutzt werden kann. Was die Beamten dort künftig trainieren können.

Saarbrücken/Bexbach (dpa/lrs) – In Bexbach (Saarpfalz-Kreis) soll eine neue Schießanlage gebaut werden, die auch von der saarländischen Polizei genutzt werden kann. Das teilte das saarländische Innenministerium nach der Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung mit der Firma Magnum GmbH aus Bexbach mit. Den Beamten werden damit künftig im Bundesland vier Schießanlagen zur Verfügung stehen.

Geplant sei «eine topmoderne Anlage» mit drei separaten Trainingsräumen, ausgestattet mit digitaler Zieldarstellungstechnik und geeignet auch für Laserwaffen. In einer der drei Schießhallen soll ein 180-Grad-Schießtraining möglich sein, sodass darin Einsatzsituationen unter realistischen Bedingungen nachgestellt werden können, so das Ministerium.

Die Kooperation sei ein Schritt auf dem Weg zur Stärkung der Schießausbildung bei der saarländischen Polizei. «Sicherheit braucht gut ausgebildete Einsatzkräfte – und dafür sorgen wir mit einem gut durchdachten Maßnahmenpaket, das bereits jetzt wirkt», sagte Innenminister Reinhold Jost (SPD) laut der Mitteilung und betonte zudem den Schutz der Polizistinnen und Polizisten.