Damit soll ein weiterer Ort für ein Medizinstudium in Rheinland-Pfalz entstehen. Wie genau das Konzept aussieht und wo was entstehen soll.

Ludwigshafen/Mainz (dpa/lrs) – Für mehr Medizinstudienplätze in Rheinland-Pfalz soll in Kooperation mit einer Universität aus Madrid eine Ausbildungsstätte in Ludwigshafen entstehen. Die private Universidad Europea de Madrid plane dort den Aufbau eines medizinischen Campus, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit. Sofern noch ausstehende Genehmigungen spanischer Behörden erfolgen, werden voraussichtlich ab dem Wintersemester 2028/29 die ersten Studierenden starten.

Angeboten werden soll künftig ein vollständiges sechsjähriges Medizinstudium in deutscher Sprache. Der geplante Medizincampus könnte 120 zusätzliche Medizinstudienplätze schaffen, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Teil des Campus soll ein Simulationskrankenhaus werden, also eine Art realitätsgetreue Nachbildung einer echten Klinik für die Ausbildung.

Hochschulstandort entsteht auf früherem Industrie-Areal

Entstehen soll der Hochschulstandort den Angaben nach auf dem sogenannten Benckiser-Areal, einem früheren Industrieareal in Ludwigshafen. Verwaltet wird das Gelände von der BASF Wohnen und Bauen GmbH. Sie wird dem Ministerium zufolge auch Umbauten und Modernisierungen koordinieren.

Der geplante neue Hochschulstandort ermögliche eine enge Verzahnung von akademischer Ausbildung, klinischer Praxis und städtischem Leben, betonte der Ludwigshafener Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU), der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums Ludwigshafen ist, des drittgrößten Krankenhauses in Rheinland-Pfalz. Das ist auch akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz und der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg.

Das neue Projekt ist ein weiterer Baustein, um die medizinische Ausbildung in die Fläche zu tragen. Viele Jahre war in Rheinland-Pfalz ein Medizinstudium nur an der Mainzer Universitätsmedizin möglich. Inzwischen gibt es einen Medizincampus in Trier und einen in Koblenz, an denen ein Teil des sonst in Mainz stattfindenden Studiums absolviert werden kann. Darüber hinaus existiert eine Kooperation des Westpfalz-Klinikums mit der privaten Semmelweis-Universität in Budapest, bei der seit vergangenem Jahr ein Medizinstudium teils an der Donau, teils in Kaiserslautern absolviert werden kann.