Kinder schützen
Neue Landesbeauftragte gegen sexualisierte Gewalt an Kindern
Demonstration gegen sexualisierte Gewalt
Rheinland-Pfalz schafft die Stelle einer unabhängigen Landesbeauftragten gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. (Symbolbild)
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

Wenige Tage vor der geplanten Vereidigung der Minister der großen Koalition gibt es im noch Grün-geführten Familienministerium eine lang erwartete Personal-Entscheidung.

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Mainz (dpa/lrs) – Die scheidende Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz hat die angekündigte Landesbeauftragte gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Rheinland-Pfalz sei das erste Bundesland, das eine unabhängige Landesbeauftragte zur Umsetzung eines umfassenden Pakts gegen sexualisierte Gewalt strukturell verankert, teilte Noch-Familienministerin Katharina Binz (Grüne) nach der letzten Sitzung des alten Kabinetts mit.

Trauma-Fachberaterin Anette Diehl vom Frauennotruf übernimmt die Aufgabe. Sie verfüge über langjährige fachliche Erfahrung und sei gut vernetzt, so Binz. Die Stelle werde als Stabsstelle im für Kinder- und Jugendschutz zuständigen Ministerium angesiedelt und zeitnah ihre Arbeit aufnehmen. Das dürfte das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Jugend und Familie sein, das Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) übernehmen soll.

© dpa-infocom, dpa:260512-930-69383/1

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Politik

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