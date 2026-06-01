Zentrale Landesbehörde
Neue Köpfe bei zentralen Spitzenbehörden
ADD Symbolbildproduktion
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) beschäftigt rund 1.000 Mitarbeitende.
Harald Tittel. DPA

Geht es um die Schulen oder die Kommunen in Rheinland-Pfalz, geht kein Weg an den beiden Landesbehörden vorbei.

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Trier/Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Zwei wichtige zentrale Landesbehörden in Rheinland-Pfalz haben eine neue Leitung: Die Präsidenten der Kommunal- und Schulaufsicht ADD sowie der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord wurden von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) ernannt.

Andreas Kruppert führt nun die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit Sitz in Trier. Joachim Rodenkirch leitet die SGD Nord mit Sitz in Koblenz.

Beide Behörden gehörten zu den Schlüsselbehörden der Landesverwaltung und sorgten täglich dafür, dass staatliches Handeln bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, erklärte der Regierungschef. Die neuen Präsidenten bezeichnete Schnieder als ausgewiesene Experten und kompetente Führungspersönlichkeiten.

Die ADD beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende an 15 Standorten im Land und verantwortet etwa die Genehmigung von kommunalen Haushalten sowie die Lehrkräfteversorgung an den Schulen. Die SGD Nord hat rund 500 Mitarbeitende an vier Hauptstandorten und ist unter anderem für die Wasser- und Abfallwirtschaft sowie die Raumordnung und den Naturschutz zuständig.

© dpa-infocom, dpa:260601-930-158147/1

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