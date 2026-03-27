Weiterer Priester entpflichtet Neue Finanzaffäre erschüttert Bistum Trier Rolf Seydewitz 27.03.2026, 15:00 Uhr

i Finanzielle Unregelmäßigkeiten: Das Trierer Generalvikariat hat einen weiteren Priester von seinen Aufgaben entpflichtet. Werner Baum/dpa

Im Bistum Trier sorgen neue Vorwürfe rund um Geld für die nächste Erschütterung: Nach dem Fall eines verurteilten Priesters laufen nun interne Ermittlungen gegen einen weiteren Geistlichen.

Das Bistum Trier kommt aus den Negativschlagzeilen nicht heraus. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass ein wegen Veruntreuung verurteilter katholischer Priester deutlich mehr Geld in die eigene Tasche umgeleitet haben soll als bisher angenommen. Nun zeigen Recherchen: Im Bistum laufen auch interne Ermittlungen gegen einen weiteren Priester.







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