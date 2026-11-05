Was der Dadaismus damit zu tun hat und unter welchem Motto die Veranstaltungsreihe diesmal steht.

Mainz (dpa/lrs) – Pirmasens wird Schauplatz der Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr. Der knüpfe auch 2027 an die 1920er Jahre an, setze aber einen ganz anderen Schwerpunkt als zuletzt, wie die Organisatoren und das Kulturministerium in Mainz mitteilten.

Das Motto laute dieses Mal «Wenn man trotzdem lacht. Scherz, Satire und tiefere Bedeutung». Anlass sei das 111-jährige Bestehen des Dadaismus. In Pirmasens ist auch Dada-Mitbegründer Hugo Ball (1886-1927) geboren, dessen Tod sich 2027 zum 100. Mal jährt.

Für den kommenden Kultursommer sind den Angaben zufolge bis Ende Oktober dieses Jahres – dem Fristende – 236 Anträge für Veranstaltungen im ganzen Land mit einer Antragssumme von 1,88 Millionen Euro eingegangen.

In diesem Jahr hatte der Kultursommer unter dem Titel «Die goldenen Zwanziger» gestanden und sich den Jahren 1924 bis 1919 gewidmet. Eröffnet worden war er in Kaiserslautern, rund 260 Projekte wurden mit insgesamt etwa vier Millionen Euro gefördert – von Musik über Theater, Film, Kunst bis hin zu Literatur. Rund ein Drittel der Mittel stammt von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, zwei Drittel kommen vom Kulturministerium.