Nächste Saison noch in Mainz? Amiri weicht Frage aus

Nadiem Amiri ist einer der großen Leistungsträger beim FSV Mainz 05 und Nationalspieler. Entsprechend ist der 28-Jährige begehrt. Nach dem 4:1 in Bochum wird Amiri zu seiner Zukunft befragt.

Bochum (dpa/lrs) – Der Frage nach seiner Zukunft wich Nationalspieler Nadiem Amiri aus. «Anderes Thema», sagte der Mainzer Offensivspieler auf die Frage, ob er den Fans versprechen könne, auch nächste Saison noch beim FSV zu spielen. «Das ist kein Thema, das mir durch den Kopf geht. Ich will jetzt einfach nur am Samstag Leverkusen besiegen, hier die Geschichte schreiben und was danach passiert, sehen wir dann.»

Am letzten Spieltag können die sechstplatzierten Mainzer gegen den Doublesieger des Vorjahres die Qualifikation für den Europapokal klarmachen. Für Amiri wird es ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber. «Dass dieser Gegner kommt, ist natürlich etwas Besonderes», sagte der 28-Jährige, der in Mainz noch bis zum Sommer 2028 unter Vertrag steht.