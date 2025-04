Die Kammern werben für eine frühzeitige Beratung bei der Suche nach Nachfolgern für den eigenen Betrieb. In Rheinland-Pfalz stehen etliche Übergaben an.

Mainz (dpa/lrs) – Rund 9.000 Unternehmen in Rheinland-Pfalz stehen in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich zur Übergabe an. Einer Studie zufolge haben zwei Drittel der befragten Unternehmen jedoch noch keine konkreten Pläne entwickelt, ihren Betrieb in neue Hände zu geben, teilte Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, in Mainz mit.

«Diese Zahlen sind alarmierend», warnte Rössel. «Ein fehlender Nachfolgeplan gefährdet den Fortbestand des Unternehmens, aber auch Arbeitsplätze und über Jahrzehnte gewachsene Kundenbeziehungen und Know-how gehen so verloren.» Eine frühzeitige qualifizierte Beratung könne jedoch den Nachfolgeprozess erheblich erleichtern, offene Fragen klären und den Beteiligten Sicherheit geben.

Die Studie zur Unternehmensnachfolge hatte die Hochschule Mainz in Kooperation mit den Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern und dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium durchgeführt.