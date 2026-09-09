Bei dem Wald- und Flächenbrand im Saarland sind rund 1,5 Hektar Fläche verbrannt. Zwischenzeitlich waren über 100 Einsatzkräfte vor Ort - nun laufen die Nachlöscharbeiten.

Eppelborn (dpa/lrs) – Nach dem Wald- und Flächenbrand bei Eppelborn im Saarland setzt die Feuerwehr die Nachlöscharbeiten am Morgen fort. Bereits am Dienstagabend hatten Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht und über Nacht eine Brandwache eingerichtet, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Nachlöscharbeiten sollen vermutlich noch rund zwei bis drei Stunden dauern.

Durch das Feuer sei eine Fläche von rund 1,5 Hektar verbrannt. An den Löscharbeiten am Dienstag seien zwischenzeitlich über 100 Einsatzkräfte beteiligt gewesen – auch Landwirte hätten bei der Versorgung mit Löschwasser geholfen. Was die Ursache für den Brand war, ist nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bislang unklar.