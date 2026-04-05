Zwei Menschen sterben auf der L288, eine Jugendliche wird zunächst schwer verletzt. Rund eine Woche später steht fest: Auch sie überlebt nicht.

Westerburg (dpa/lrs) – Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Westerburg ist eine 17 -Jährige gestorben. Das teilte die Polizei rund eine Woche nach dem Unfall mit zwei weiteren Toten mit.

Zwei Fahrzeuge waren auf einer Umgehungsstraße zwischen den Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth frontal zusammengestoßen, hatte die Polizei mitgeteilt. Eine 22-Jährige habe ein Auto überholen wollen. Dabei stieß sie mit dem Auto eines 65-jährigen Fahrers zusammen. Beide erlitten tödliche Verletzungen.

Die 17-jährige Beifahrerin der jungen Frau wurde zunächst mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Jetzt teilte die Polizei mit, dass auch sie gestorben sei. Die Ermittlungen dauern demnach an.