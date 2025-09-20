Erst Sonne satt, dann Wetter-Umschwung: Gewitter, Starkregen und kleinkörniger Hagel könnten das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland ordentlich durcheinanderwirbeln.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach zuletzt sonnigen und warmen Spätsommertagen kehrt der Herbst zurück nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Am Samstag wird erneut mit viel Sonne gerechnet, nur vereinzelt erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) hohe Wolkenfelder. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 27 und 31 Grad.

In der Nacht zum Sonntag verdichten sich laut DWD von Westen her die Wolken. Es könne gebietsweise schauerartig regnen, auch einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen seien möglich. Kleinkörniger Hagel sei ebenfalls wahrscheinlich.

Am Sonntag hält sich die starke Bewölkung. Der DWD erwartet Regen, teils kräftig und länger anhaltend. Vereinzelte Gewitter mit Starkregen seien auch möglich. Mit Höchstwerten zwischen 16 und 22 Grad wird es deutlich kühler.

Am Montag sinken die Temperaturen auf 13 bis 16 Grad. Es kann zu einzelnen Schauern kommen, verbreitet soll es wolkig bis stark bewölkt werden.