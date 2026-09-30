Die Temperaturen sinken am Donnerstag und es kann auch Gewitter geben. Davor steigen die Werte aber noch mal kräftig an.

Frankfurt/Main (dpa/lrs) – Temperaturen von bis zu 29 Grad gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Zunächst ist es heiter. Im Tagesverlauf wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Westen zunehmend stark bewölkt. Am Abend ist im Westen erster Regen zu erwarten. In der Nacht zum Donnerstag sind vereinzelt auch stärkerer Regen und Gewitter möglich.

Am Donnerstag wird es nach der DWD-Vorhersage nur noch Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad geben. Es ist meist bedeckt und verbreitet regnerisch. Teilweise sind auch Gewitter mit böig auffrischendem Wind zu erwarten.