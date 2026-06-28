Glück im Unglück
Nach Schreckmoment: Kind unverletzt aus Auto befreit
Rettungsdienst
Das Kleinkind blieb glücklicherweise unverletzt. (Symbolbild)
Patrick Seeger. DPA

Nach einem Freibadbesuch sperrt eine Mutter versehentlich ihren zweijährigen Sohn samt Autoschlüssel ein. Sofort alarmiert sie die Rettungskräfte, die das Kind unversehrt aus dem Auto befreien können.

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Kleinblittersdorf (dpa/lrs) – Einen ziemlichen Schreck hat eine Mutter am Samstagvormittag nach einem Freibadbesuch mit ihrem zweijährigen Sohn erlitten: Nachdem sie das Kind bereits in ihr Auto gesetzt hatte, wurde der Pkw nach Angaben der Feuerwehr beim Verstauen der Badesachen versehentlich verschlossen – während sich auch der Schlüssel im Fahrzeuginneren befand. Die Frau habe umgehend die Rettungskräfte alarmiert.

Glücklicherweise habe das Auto in Kleinblittersdorf im Schatten gestanden, sodass sich das Kind trotz der hohen Temperaturen nicht in direkter Gefahr befunden habe. Da es einen fröhlichen Eindruck gemacht habe, habe man sich entschlossen, das Auto nicht gewaltsam zu öffnen. Stattdessen wurde eine Lücke an der Fahrzeugtür geschaffen und der Schlüssel mit einem Draht aus dem Auto herausgeangelt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Bereits 15 Minuten nach Eingehen des Notrufes konnte das Kind wohlbehalten aus dem Auto gerettet werden.

© dpa-infocom, dpa:260628-930-299464/1

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