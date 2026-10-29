Sowohl Mainz 05 als auch die SV Elversberg müssen das Ausscheiden im DFB-Pokal verkraften. Im direkten Bundesliga-Duell wollen beide Teams eine Reaktion zeigen.

Mainz (dpa/lrs) – Nach dem Tiefschlag im DFB-Pokal will der FSV Mainz 05 in der Bundesliga Wiedergutmachung betreiben. Doch auch Gegner SV Elversberg sinnt nach einer herben Pokal-Schlappe darauf, sich im direkten Bundesliga-Duell am Freitag (20.30 Uhr/Sky) den Frust von der Seele zu schießen.

«Wir müssen unsere Basis wieder auf den Platz bekommen, was uns stark gemacht hat. Und das ist in erster Linie das Kollektiv. Daraus hat sich auch die individuelle Qualität bemerkbar gemacht», forderte Mainz-Trainer Urs Fischer vor dem Trip zum Aufsteiger aus dem Saarland.

Pokal-Aus noch im Kopf

Das blamable Aus in der 2. Pokalrunde beim Zweitligisten VfL Bochum und vor allem die katastrophale Leistung hallen immer noch nach. «Ganz aus dem Kopf bekommt man es nicht, es schwelt noch in mir», sagte der Schweizer. Aber was gewesen sei, könne er nicht mehr ändern. «Daher liegt der Fokus nun auf Elversberg. Da habe ich eine neue Chance, Einfluss zu nehmen», so Fischer.

Den «kompletten Griff ins Klo», wie Sportdirektor Nico Bungert den Auftritt in Bochum nannte, müssen die Rheinhessen abschütteln. Gegen den bisher erfrischend aufspielenden Neuling erwartet Fischer eine harte Aufgabe. «Ich nehme sie als selbstbewusste und mutige Mannschaft wahr. Sie trauen sich was zu, sind frech», sagte der 60-Jährige.

Personell hat Fischer noch ein paar Sorgen. So ist fraglich, ob Nationalspieler Nadiem Amiri nach seiner Zwangspause wegen Knieproblemen zurückkehrt. Der Kapitän fehlte in Bochum an allen Ecken und Enden.

Elversbergs Fokus liegt auf Fehlervermeidung

Elversberg schied zwar ebenfalls gegen einen Zweitligisten aus, zeigte beim 0:2 gegen Darmstadt 98 aber fast durchgehend eine starke Leistung. Nur belohnen konnte sich die SVE dafür nicht, weil im Abschluss der Wurm drin war und die Gäste ihre wenigen Chancen effizient nutzen.

Das hob auch Vincent Wagner hervor, auch wenn der Coach die Niederlage natürlich «nicht cool» fand. Ein paar inhaltliche Fehler seien brutal bestraft worden, resümierte der 40-Jährige und kündigte an: «Wir fokussieren uns, damit wir es gegen Mainz besser machen.»